Covid: ricerca Manpower, imprese italiane a favore del vaccino obbligatorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Le aziende italiane dicono si' al green pass rafforzato come requisito per l'accesso al posto di lavoro. Secondo quanto emerge dall'indagine ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS), il 69% delle aziende ritiene che il vaccino debba essere requisito essenziale per poter accedere al posto di lavoro.

Di queste, il 53% ritiene che debba essere obbligatorio per tutti, a fronte del 16% per il quale l'obbligatorieta' deve valere per alcuni ruoli, ma non per tutti. Il 14% dei datori di lavoro pensa che sia loro responsabilita' promuovere la necessita' di vaccinarsi ma non concordano con l'obbligo.

A seguito della pubblicazione del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", e' stato di fatto introdotto l'obbligo vaccinale per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di eta', ai quali sara' necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Secondo la ricerca ManpowerGroup e' il manifatturiero il settore con la maggior presenza di imprese favorevoli all'obbligo vaccinale, al pari di scuola e sanita' con il 75%. Seguono banche, assicurazioni e real estate (71%), l'Information Technology, telecomunicazioni, media, comunicazione, commercio e retail (69%), ristorazione e hotel (59%) e costruzioni (62%). Chiude il settore non-profit con il 50%.

red-com

(RADIOCOR) 11-01-22 17:53:17 (0499)SAN 5 NNNN