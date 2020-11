Covid: Rezza,si valutano zone rosse Lombardia, Piemonte e Campania le piu' colpite

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - "Sono ancora in corso le valutazioni sulle Regioni che diventeranno zona rossa ma quelle piu' colpite sono Lombardia con 7.800 nuovi casi oggi, il Piemonte con 3.600 e la Campania con oltre 4.000". Lo ha detto il direttore del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute nel corso di una conferenza stampa. "L'incidenza e' elevata anche in Veneto e nel Lazio, dove pero' si registra un aumento graduale".

Entrambe le Regioni hanno registrato oltre 2.400 nuovi casi positivi. Poi ci sono regioni piu' piccole "come l'Umbria con 500 casi circa, che in termini di incidenza sulla popolazione e' piuttosto elevata". "Il Dpcm - conclude Rezza - non impedisce alle Regioni di disporre zone rosse al proprio interno".

