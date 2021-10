Covid: Rezza, nessuna criticita' sui tamponi ma priorita' al vaccino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Per ora non ci sono criticita' sui tamponi ma la via per sconfiggere il virus resta il vaccino". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ribadendo che "con oltre 70mila prime dosi fatte ieri e la copertura supera l'85% per le prime dosi e l'81% per il ciclo completo". Nel corso della conferenza stampa sul monitaraggio settimanale Rezza ha spiegato anche che "e' in corso la discussione nella Ue sul riconoscimento dei vaccini fuori dalla lista Oms, tra i quali il russo Sputnik".

