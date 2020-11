Covid: Rezza, in Campania casi stabilizzati soffrono Lombardia e Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - "La Lombardia registra una sofferenza dei servizi sanitari accompagnato da un'alta incidenza di casi e un elevato indice di contagiosita' (Rt) mentre in Calabria ad un Rt molto alto, indicatore che anticipa l'aumento dei casi, si accompagna a una sofferenza dei servizi sanitari e l'incapacita' di contenere i casi e identificare i nuovi focolai". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso di una conferenza stampa sottolineando che "l'attuale suddivisione restera' in vigore per due settimane per se saranno possibili descalation o progressioni di fascia". Sulla Campania Rezza ha spiegato "che ci sono molti casi ma un indice Rt basso". "La trasmissione dei casi - ha detto - si sta stabilizzando e in questo senso potrebbero aver avuto effetti positivi gli interventi previsti con ordinanze locali".

