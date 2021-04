Covid: report Cattolica, campagna vaccini al 45% del target di 500.000 dosi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - Migliora la campagna vaccinale: quotidianamente si arriva a somministrare quasi la meta' (il 45%) delle 500mila vaccinazioni giornaliere indicate come obiettivo dal Piano anti Covid. Il gap giornaliero medio dell'ultima settimana e' pari quindi al 55% (277.172 somministrazioni), in quanto la capacita' media settimanale di somministrazioni quotidiane e' stata pari a 222.828 iniezioni, di cui 154.465 sono prima dose e 68.363 seconda dose. A fare il punto e' l'ultimo Instant Report Covid-19 di Altems, Alta scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Universita' Cattolica.

Resta alta la variabilita' tra territori: nell'ultima settimana sono solo nove le Regioni al di sopra del gap giornaliero della media nazionale e che quindi somministrano piu' dosi a settimana: Abruzzo (54%), Emilia-Romagna (51%), Lazio (50%), Liguria (47%), Marche (52%), Molise (29%), Pa Trento (53%), Umbria (51%), Veneto (38%). Il direttore Altems Americo Cicchetti fa poi il punto sugli ospedali: 'Negli ultimi 7 giorni - afferma - rallenta il tasso di saturazione dei letti di terapia intensiva: e' aumentato del 4,1% se consideriamo la dotazione di letti di terapia intensiva pre Dl 34/2020 e del 2,5% se consideriamo la dotazione post Dl 34. Questo rallentamento - continua Cicchetti - non deve ingannare: al 29 marzo piu' del 44% dei posti a regime di terapia intensiva e' occupato da pazienti Covid-19 con percentuali superiori al 60% in tre Regioni. Nonostante i timidi segnali di rallentamento si allunga la lista delle Regioni che hanno sospeso l'attivita' in elezione - continua Cicchetti - per disporre di un tesoretto di posti letto di terapia intensiva: con il Veneto questa settimana arrivano a.

nove'. Bag

