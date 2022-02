Covid: piu' che dimezzata in 4 settimane velocita' discesa nuovi casi

Report Altems: pandemia non ancora sotto controllo in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - La pandemia non e' ancora sotto controllo in Italia, il tasso di riduzione dell'incidenza dei nuovi contagi e' infatti in calo di settimana in settimana, rallentando quindi il passo: il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti era di 894 persone ogni 100.000 nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio: e' sceso a 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100.000 nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo di riduzione che si e' piu' che dimezzato. La tendenza e' comunque variabile nelle diverse zone del paese. Dal Nord-Ovest arrivano importanti segnali di miglioramento per il Paese, secondo l'Indice epidemico composito (Iec) di Altems, l'Alta scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Universita' Cattolica.

'I dati mostrano un calo dell'incidenza continuo nel tempo da settimane ma e' il ritmo di questo calo che sta rallentando.

Questo e' il segnale che la lotta contro il Covid-19 non e' ancora terminata e il percorso e' lungo - afferma Americo Cicchetti, direttore Altems -. I dati di prevalenza parlano chiaro: il virus e' ancora molto diffuso con oltre 1,2 milioni di persone a oggi positive, con dei picchi nella prevalenza superiori ai 5.000 malati ogni 100.000 abitanti in Abruzzo e Sicilia. Le Regioni meno a rischio sono Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, continua Cicchetti, il Nord-Ovest dell'Italia, il contrario di quanto avvenuto all'inizio della quarta ondata dove l'impennata di contagi avvenne proprio dalle Regioni nel Nord-Est dell'Italia'.

