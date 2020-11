Covid: Pfizer, vaccino efficace al 95% nei dati finali, chiedera' autorizzazione -2

Affaticamento segnalato dal 3,8% dei soggetti testati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Un grave effetto collaterale del vaccino, hanno riportato Pfizer e BioNTech, e' stato l'affaticamento segnalato dal 3,8% dei soggetti, mentre il 2% dei soggetti ha riportato mal di testa. Le aziende hanno affermato di aver raccolto due mesi di dati sulla sicurezza su circa 19.000 soggetti come richiesto dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ma stanno ancora esaminando tutti i risultati. 'I risultati dello studio segnano un passo importante in questo storico viaggio di otto mesi per portare avanti un vaccino in grado di aiutare a porre fine a questa devastante pandemia - ha affermato Albert Bourla, amministratore delegato Pfizer -.

Continuiamo a muoverci con i ritmi della scienza per compilare tutti i dati raccolti finora e condividerli con le.

autorita' di regolamentazione di tutto il mondo'. Bag

