Covid: Orlando, procediamo per step, concentrati su vaccini

Cautela su riaperture (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - "Dobbiamo vedere i primi impatti della vaccinazione, quanto incide sulla riduzione della mortalita', procedere per step e ogni step fare le valutazioni, mi concentrerei sul lavoro da fare con le vaccinazioni per raggiungere la sicurezza, dividersi tra chi vuole riaprire e chi no sarebbe stupido, lavoriamo per raggiungere gli obiettivi di vaccinazione prima possibile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, mostrandosi molto cauto sulle ipotesi di riapertura delle attivita' il 20 aprile circolate in questi giorni.

bab

(RADIOCOR) 07-04-21 09:27:51 (0179)SAN 5 NNNN