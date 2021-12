Covid: Oms, uso d'emergenza per vaccino di Novavax commercializzato in India

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Novavax e Serum Institute of India (SII), il piu' grande produttore di vaccini al mondo per volume, hanno annunciato oggi che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha concesso l'Emergency Use Listing (Eul) per NVX-CoV2373, il vaccino Covid-19 basato su proteine di nanoparticelle ricombinanti di Novavax per l'immunizzazione attiva di individui di eta' pari o superiore a 18 anni. "L'Eul di oggi - spiega una nota - riguarda il vaccino prodotto e commercializzato da SII come COVOVAX, un nuovo vaccino SARS-CoV-2 rS ricombinante e adiuvato, in India e nei territori autorizzati. Un'ulteriore richiesta EUL e' in fase di revisione da parte dell'OMS per la commercializzazione del vaccino da parte di Novavax con il marchio Nuvaxovid".

