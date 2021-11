Covid: Oms, da Omicron rischio futuri picchi ma ancora tanto da chiarire

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - La nuova variante Omicron del coronavirus presenta 'un rischio molto elevato': lo dichiara l'Oms, mettendo in evidenza le tante incertezze che ancora circondano la pericolosita' e la trasmissibilita' della variante. 'A oggi non sono stati segnalati decessi associati alla variante Omicron - afferma l'Oms in un documento tecnico che fornisce anche consigli alle autorita' per cercare di frenarne la diffusione -. Date le mutazioni che potrebbero conferire un potenziale di fuga alla risposta immunitaria e possibilmente dare un vantaggio in termini di trasmissibilita', la probabilita' che Omicron si diffonda a livello globale e' alta', mentre continua l'elenco del numero di paesi in cui viene rilevato. 'A seconda delle caratteristiche - proseguono gli esperti - si potrebbero avere futuri picchi di Covid-19, con gravi conseguenze a seconda di diversi fattori e in particolare dove si verificherebbero questi picchi. L'Organizzazione sottolinea, pero', che su questa variante restano molte incognite: la sua contagiosita', se sia inerente alle mutazioni osservate o se sia dovuta al fatto che questa variante riesce a sfuggire meglio alla risposta immunitaria; il livello di protezione conferito dai vaccini anti-Covid esistenti in termini di contagiosita' e gravita' della malattia; se la variante provochi sintomi piu' gravi.

Bag

(RADIOCOR) 29-11-21 10:33:01 (0206)SAN 5 NNNN