Covid: Oms, a Berlino centro mondiale di previsione delle epidemie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - Il numero uno dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno annunciato la creazione di un centro mondiale di previsione e monitoraggio delle epidemie a Berlino. "La pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza le lacune dei sistemi di intelligence globali sulle pandemie e le epidemie", ha detto il direttore dell'Oms in una conferenza stampa. Nel caso del Covid-19, i primi casi sono stati segnalati il ??31 dicembre 2019 nella citta' cinese di Wuhan, quando l'epidemia aveva gia' preso piede. Esperti internazionali nominati dall'Oms per studiare l'origine del virus concordano sul fatto che l'epidemia potrebbe essere iniziata tra la fine di settembre e l'inizio di dicembre. "E' stato il sistema Eios (la piattaforma di osservazione epidemiologica dell'Oms) a raccogliere le prime segnalazioni di un nuovo virus a Wuhan, in Cina, nelle prime ore del 31 dicembre 2019", ha spiegato. "Il nostro obiettivo e' che l'hub dell'Oms porti questo lavoro al livello successivo, generando dati e analisi migliori", ha affermato. Dotata dalla Germania di un finanziamento di 30 milioni di euro all'anno al momento, fara' parte dell'Oms, che ritiene che saranno necessari piu' fondi. La piattaforma con sede a Berlino, che probabilmente aprira' a settembre, lavorera' con partner in tutto il mondo per "prevedere, prevenire, rilevare, prepararsi e rispondere ai rischi di pandemia ed epidemia in tutto il mondo", ha spiegato l'Oms.

