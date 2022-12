Covid: ministero Salute, e' imprevedibile, Paese si prepari all'inverno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Quanto alle misure di sorveglianza, dice la circolare, "poiche' e' verosimile un aumento della pressione sui laboratori sia per la diagnostica, ma anche piu' in generale sulle reti di sorveglianza virologica a causa di una maggiore circolazione stagionale dei virus respiratori, e' necessario che siano previsti meccanismi di rafforzamento dei sistemi in vigore.

Sara',infatti, essenziale assicurare un volume di sequenziamento sufficiente per monitorare i virus in circolazione e l'emergenza di nuove varianti virali e una adeguata capacita' diagnostica dei laboratori. Pertanto, e' fortemente raccomandato, per lo meno in contesti d'elezione quali ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione/Pa un numero minimo di campioni da genotipizzare". Quanto al monitoraggio da parte dei servizi sanitari regionali, si raccomanda, tra l'altro, "la verifica di: dotazione di posti letto in ricovero ordinario (area medica COVID)24 e in regime di terapiaintensiva/sub-intensiva dedicati e da dedicare a pazienti Covid-19, da individuare ed attivare con modalita' flessibile in base alla domanda". E' inoltre importante sottolineare che l'assetto organizzativo dei servizi sanitari dedicati al Covid 19 (con particolare riferimento alle dotazioni di posti letto ospedalieri) dovra' seguire dinamicamente gli andamenti della relativa domanda e della situazione epidemiologica, per limitare le ricadute della gestione della pandemia sulle cure di patologie diverse dal COVID-19 e sulle liste d'attesa per le prestazioni programmate.A questo proposito si raccomanda lo stretto monitoraggio dell'andamento delle liste d'attesa per le prestazioni programmate di ricovero, ambulatoriali e di screening oncologico e l'attento aggiornamento dei piani di recupero in base ai risultati del monitoraggio".

