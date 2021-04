Covid: Mazzotta, a Enti territoriali 11,5 mld, valuteremo conguagli 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - "Per gli Enti territoriali le risorse stanziate non sono state poche, il ristoro nel 2020 e' stato cospicuo, per Comuni, Regioni e Province per circa 11,5 miliardi, probabilmente e' stata molto prudente la quantificazione della perdita di gettito connessa a questa crisi, non importa, abbiamo consentito agli Enti di utilizzare eventuali eccedenze anche nel 2021, abbiamo stanziato ulteriori risorse quest'anno, vedremo poi a rendiconto e a consuntivo quale sara' l'andamento del gettito per valutare se ci saranno conguagli da fare". Lo ha detto il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, intervenendo al workshop di Sose, dove ha riepilogato le misure di sostegno varate finora e condiviso l'esigenza di tarare meglio le misure nei prossimi interventi, a partire dal nuovo scostamento e decreto Sostegni bis.

