Covid: Mattarella, emerso il valore della ricerca e della riflessione critica

Se si forma spirito critico costruiremo bene il futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 giu - 'Da queste riflessioni sulla pandemia emerge anche, con un filo logico coerente negli interventi, il senso del valore della ricerca e della riflessione critica'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per l'anno accademico 2020-2021 dell'Universita' degli studi di Milano, ricordando come nei precedenti interventi sia emerso come le Universita' siano "luogo di formazione di capacita' critica e riflessione". Il Capo dello Stato ha rilevato ancora che "in questa stagione e' emerso agli occhi di tutti il valore della scienza e della ricerca" ed ha concluso sottolineando che "ci si interroga sempre sul futuro, si progetta sempre il futuro; non lo potremo mai conoscere ma se si forma spirito critico e lo si incentiva e lo si sviluppa possiamo essere certi che lo costruiremo bene'.

(RADIOCOR) 08-06-21 12:32:16 (0326)SAN,PA 5 NNNN