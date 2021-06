Covid: Magrini (Aifa) a Radio24, vaccini probabilmente da ripetere prossimo anno

Su seconda dose con altro siero decisione a breve (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - Dovremo vaccinarci ogni anno, come per l'influenza? 'Verosimilmente si' se le varianti daranno preoccupazione, sono in corso di sviluppo i vaccini di seconda generazione per il prossimo inverno, non una terza dose, ma vaccini attivi contro il virus'. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale Aifa, a 24 Mattino su Radio 24. Quanto all'ipotesi di una seconda dose con un siero diverso, Magrini ha spiegato che 'di solito attendiamo la pubblicazione degli studi, ci pronunceremo nei prossimi giorni. La scelta di mantenere la seconda dose di AstraZeneca - ha chiarito - si basava sui dati e sul voler mantenere la fiducia anche su questo vaccino. Fare la seconda dose con un altro vaccino da' comunque una risposta anticorpale eccellente, come emerge da studi che quando abbiamo preso le precedenti decisioni non erano disponibili.

Comunque cambiare la strategia da' sempre incertezza e titubanza', ha congluso il Dg Aifa.

