Covid: M5S, Governo prepari nuovo scostamento per ristori turismo e caro-bollette

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - 'Sostegni ai ristoratori, al settore turistico-alberghiero, alle discoteche e al turismo nel suo complesso, cassa integrazione Covid e rifinanziamento della malattia in caso di quarantena.

Sono queste le priorita' assolute che impongono al Governo un nuovo scostamento di bilancio, per non vanificare quasi due anni di intensi sforzi per la crescita e l'occupazione'. Lo dichiarano in una i gruppi m5S delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

'A cio' si aggiunga - si legge ancora in una nota - la necessita' impellente di incrementare le risorse contro il caro-bollette, che nel primo trimestre 2022 portera' a rincari del 55% sull'elettricita' e del 42% per il gas e che va affrontato, sul medio-lungo periodo, anche attraverso soluzioni strutturali di riconversione ecologica dell'economia'. I parlamentari concludo: "Mentre in Europa si comincia a discutere seriamente di riforma della governance fiscale, l'Italia faccia la sua parte con coraggio, mettendo definitivamente in soffitta logiche obsolete di tagli e sacrifici al bilancio pubblico e puntando fortemente sulla crescita'.

