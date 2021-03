Covid: Locatelli, vaccini trovati in un anno grazie a ricerca pubblico-privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - 'Il risultato raggiunto sui vaccini, trovati in un solo anno contro il Covid, e' senza precedenti nella storia dell'umanita', cosi' come la sfida cui stiamo lavorando della vaccinazione di massa. Un ruolo imprescindibile hanno giocato la collaborazione pubblico-privata nella ricerca, cosi' come l'innnovazione. Ogni soldo speso nella sanita' e' investito nel futuro e indirettamente nell'economia, che vede alla propria base la salute'. Cosi' Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio Superiore di Sanita', intervenuto al webinar "VacciNation.

How to win the vaccines race?", organizzato dalla Camera di commercio americana in Italia. Locatelli ha ricordato anche l'importanza della copertura universale con una vaccinazione che copra tutti i Paesi del mondo, 'non solo per ovvie questioni etiche ma per la necessita' di sconfiggere il virus a livello globale'.

