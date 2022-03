Covid: Locatelli, Cts termina oggi attivita', modello restera' patrimonio del Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - "Termina oggi l'attivita' del Comitato tecnico scientifico e per ognuno noi e' stato un privilegio e un onore servire il nostro Paese. Anche perche' questo servizio si e' inserito in un solco di fattiva collaborazione e dialogo tra scienza e politica creando un modello che di certo restera' patrimonio del Paese". Lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, aggiungendo che "tutte le istituzioni, dal Consiglio superiore di sanita' all'Istituto superiore di sanita' fino all'Agenzia italiana del farmaco continueranno a fornire la loro opera per supportare la gestione di una pandemia che non e' ancora terminata".

