Covid: Lapecorella, tra misure sostegno rinvio imposte meno efficace

Ha sostenuto imprese che non ne avrebbero avuto bisogno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - "I provvedimenti piu' efficaci, che hanno raggiunto le imprese con deficit di liquidita' importante, sono state la moratoria dei debiti, i contributi a sostegno delle strutture dei costi e a fondo perduto, mentre meno efficaci e selettive sono state le misure di sospensione dalle imposte, che hanno sostenuto la liquidita' anche di imprese che non ne avrebbero avuto bisogno". Lo ha detto Fabrizia Lapecorella, direttore generale del dipartimento delle Finanze, durante il workshop organizzato da Sose, riferendosi allo studio del Dipartimento e Sose che analizza l'efficacia delle politiche di sostegno alla liquidita' per le imprese non finanziarie fino a 50 milioni di fatturato e con dipendenti fino a 250, cioe' le pmi, "valutando gli effetti di efficacia delle singole misure di supporto e ristoro nel 2020", anche in funzione del nuovo scostamento e decreto Sostegni bis.

bab

(RADIOCOR) 08-04-21 13:33:19 (0367)PA 5 NNNN