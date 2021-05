Covid: la Tour Eiffel riapre il 16/7, capacita' ascensori al 50%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - La Tour Eiffel, chiusa dal 30 ottobre a causa dell'emergenza sanitaria, riaprira' il 16 luglio al pubblico con una capacita' degli ascensori al 50%. Lo ha fatto sapere la Sete, la societa' che gestisce la torre di Parigi, spiegando che quest'estate la capacita' di accoglienza prevista e' di 10.000 visitatori al giorno, cifre simili all'estate 2020, contro i 25.000 di prima della crisi. La biglietteria online riaprira' il primo giugno, ha detto il presidente della Sete Jean-Francois Martins, mentre la vendita fisica dei biglietti ai piedi della Torre, uno dei monumenti piu' visitati al mondo in epoca pre-Covid, sara' possibile alla riapertura.

Tutti i piani saranno accessibili al pubblico, tranne alcune zone in ristrutturazione, in particolare al secondo piano.

Nonostante gli sforzi per "ridurre i costi fissi" e un massiccio ricorso al lavoro a orario ridotto, Sete prevede una perdita di circa 70 milioni di euro per il 2021, dopo il "rosso" da 52 milioni per il 2020. "Due anni di perdita di fila non possono essere assorbiti dalla Sete con i propri fondi", ha detto Martins, che ha avviato discussioni con gli azionisti, la citta' di Parigi (99%) e la Grande Area Metropolitana di Parigi (1%), su una ricapitalizzazione in autunno.

Ars

