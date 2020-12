Covid: Johnson, parlato con Macron per porre fine a blocco tir Dover

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Il premer inglese, Boris Johnson, ha annunciato che il blocco francese riguarda solo il trasporto di merci tramite camion che rappresenta circa il 20% del totale mentre la grande maggioranza delle merci sta arrivando regolarmente ai negozi del paese. "Ci eravamo preparati da tempo a un'eventualita' del genere e ci siamo subito attivati per risolvere il problema - ha detto Johnson - e sono in stretto contatto con i nostri amici in Europa per trovare una rapida soluzione. Ho appena terminato di parlare con il presidente francese Emmanuel Macron e insieme stiamo lavorando per permettere la sospensione del blocco. In ogni caso con la nostra risposta rapida siamo riusciti a ridurre da circa 500 a 170 il numero dei tir che attendono a Dover.

