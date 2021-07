Covid: Johnson conferma stop a restrizioni in Uk dal 19 luglio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 lug - Piu' nel dettaglio le mascherine non saranno piu' obbligatorie per legge. Sara' rimossa anche la regola del distanziamento sociale di oltre 1 metro tra le persone. Tutte le restrizioni imposte all'aperto e nei locali chiusi decadranno e cosi' tutte le attivita', comprese le discoteche, potranno riaprire. Le regole del servizio al tavolo nei bar e ristoranti e i requisiti per il check-in nei locali verranno eliminati. Anche il limite al numero di visitatori nominati per le case di cura sara' revocato. Verranno rimossi i limiti di capacita' per concerti, teatri ed eventi sportivi.

Ove possibile saranno rimosse le indicazioni per lo smart working. Scadranno i poteri speciali delle autorita' per far rispettare le regole.

Tuttavia deve ancora essere fatta chiarezza su alcuni temi come ad esempio i genitori vorrebbero sapere quando i loro figli, a casa perche' qualcuno nella loro classe e' risultato positivo, potranno sostituire l'esito negativo di un tampone con l'isolamento. Non e' inoltre chiaro se le persone vaccinate con doppia dose saranno esonerate dall'obbligo di auto-isolarsi se sono state in contatto con una persona infetta, purche' facciano test. E' in corso anche un aggiornamento sui viaggi. Non e' stata infine fornita alcuna stima su quanti potenziali decessi ci potrebbero essere considerando il mix di minori restrizioni e contagi in aumento.

