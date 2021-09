Covid: Istituto superiore sanita', variante delta al 99,7% (flash survey)

Fino al 60% piu' contagiosa della "alfa" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 set - In Italia negli ultimi 45 giorni si continua a osservare una predominanza della variante delta che e' stata individuata nell'88,1% dei casi riportati al Sistema di Sorveglianza Integrata. I dati sono contenuti nell'ottavo bollettino dell'Istituto superiore di sanita' "Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanita' pubblica in Italia". Dal 17 luglio al 30 agosto, il numero di segnalazioni di casi originati dalla variante delta in Italia - a luglio e' stato sequenziato l'11,8% dei casi - e' ancora superiore al numero di segnalazioni per tutte le altre varianti. La delta, ricordano dall'Iss, e' caratterizzata da una maggiore trasmissibilita' rispetto alla alfa (tra il 40% e il 60%) - che continua a essere in forte diminuzione come la gamma - ed e' associata a un alto rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o non vaccinati. La predominanza della "delta" e' confermata anche dalla flash survey del 24 agosto coordinata dall'Istituto superiore di Sanita' con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il ministero della Salute e le Regioni, che ha stimato una prevalenza nazionale del 99,7%.

