Covid: istituito il Financial Intermediary Fund per risposta pandemica

Fondo di intermediazione finanziaria presso Banca mondiale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Il nuovo Financial Intermediary Fund (Fif) per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e' stato ufficialmente istituito. Lo comunica l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), secondo cui il fondo fornira' un flusso dedicato di finanziamenti aggiuntivi a lungo termine per rafforzare le capacita' di risposta nei paesi a basso e medio reddito e colmare le lacune attraverso investimenti e supporto tecnico a livello nazionale, regionale e globale. A novembre partiranno i primi bandi per investimenti che saranno finanziati dal Fif. 'Il Covid-19 ha evidenziato la necessita' urgente di agire per costruire sistemi sanitari piu' forti - ha affermato il presidente del gruppo della Banca mondiale David Malpass -. Investire ora salvera' vite e risorse per gli anni a venire. Accogliamo con favore l'ampio sostegno della comunita' internazionale a questo nuovo fondo multilaterale di intermediazione finanziaria presso la Banca mondiale per aiutare i paesi e le regioni a basso e medio reddito a prepararsi meglio per le crisi sanitarie globali e siamo lieti di essere stati in grado di procedere rapidamente in costituzione del fondo'. La costituzione del fondo segue l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca mondiale il 30 giugno 2022.

