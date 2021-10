Covid: incidenza in calo a 34 per 100mila abitanti e Rt stabile a 0,83

Sicilia pronta per tornare in fascia bianca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Incidenza in ulteriore calo da 37 positivi per 100mila abitanti della passata settimana ai 34 attuali e Rt (dato medio calcolato sui casi sintomatici) stabile a 0,83, quindi inferiore alla soglia di replicabilita' del virus pari a 1. Cosi' l'ultimo Report (bozza) della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul coronavirus per la settimana 27 settembre-3 ottobre da' conto del rallentamento dell'epidemia nel Paese, con nessuna Regione che supera la soglia di occupazione dei posti letto negli ospedali, pari a 10% per le terapie intensive e a 15% per i letti di area medica ordinari: i due parametri sono attualmente ben al di sotto, rispettivamente con 4,2% e 4,9%. A rischio moderato le Province autonome di Trento e Bolzano, la Basilicata e la Valle d'Aosta (la scorsa settimana solo il Lazio presentava un rischio moderato); a rischio "basso" tutte le altre Regioni inclusa la Sicilia che ha riportato sotto controllo i dati sui ricoveri e il cui ritorno in zona bianca dovrebbe essere sancito oggi dal ministro della Salute Speranza . 'Una piu' elevata copertura vaccinale - si legge nel Rapporto - e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti. E' opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale'.

