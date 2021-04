Covid: in Piemonte no alle seconde case per non residenti

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha appena firmato una ordinanza che introduce delle misure piu' restrittive in occasione delle festivita'. In particolare, in Piemonte a partire dalla mezzanotte di oggi, fino a lunedi' 5 aprile compreso, e' vietato recarsi nelle seconde case per coloro che non sono residenti sul territorio regionale.

Inoltre, i supermercati saranno chiusi dalle ore 13 del giorno di Pasqua e per l'intera giornata di Pasquetta. La chiusura vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con piu' di 10 mila abitanti. La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie e' compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con piu' di 10 mila abitanti.

