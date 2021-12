Covid: in Lombardia record 12.955 nuovi casi, confermata 'zona bianca'

6 pazienti Omicron ricoverati (di cui nessuno in terapia) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Picco dei casi in Lombardia, che pero' resta in zona bianca. Secondo un aggiornamento sulle varianti del virus, messo a punto dalla dg Welfare della Regione Lombardia, infatti, oggi si sono registrati 12.955 nuovi casi di Covid su un totale di oltre 205mila tamponi complessivi. Si tratta del record di nuovi positivi giornalieri da inizio pandemia, assieme al record assoluto - sottolineano dalla Regione - anche di tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici). Quanto alla variante Omicron, al momento in Lombardia si contano sei pazienti ricoverati (di cui zero in terapia intensiva) su un totale di 337 positivi alla nuova mutazione del virus. 'I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca per la Lombardia. Di fatto, poi, anche nella nostra regione, come previsto dalla norma che sara' inserita nel nuovo decreto legge che il Governo si appresta a varare, si dovra' usare la mascherina all'aperto" spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'uso della mascherina all'aperto 'che per me rimane fondamentale in occasioni di rischio come gli assembramenti, e' gia' stata resa obbligatoria con ordinanza da molti sindaci'. I dati di questa settimana, conclude, registrano il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 'ancora sotto il 15%, anche se, come in tutto il territorio nazionale, stiamo assistendo a una crescita importante dei contagi che ci spinge a tenere monitorata e attenzionata la situazione".

Enr-

(RADIOCOR) 23-12-21 16:34:58 (0443)NEWS,SAN 5 NNNN