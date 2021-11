Covid: in Germania incidenza record sfonda 201 per 100mila abitanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Il tasso di incidenza, che misura il numero di nuovi casi di coronavirus per 100.000 abitanti, in Germania ha raggiunto lunedi' 201,1 negli ultimi sette giorni, un record dall'inizio della pandemia un anno e mezzo fa. Il dato e' stato pubblicato dal Robert Koch Institute for Public Health Surveillance (RKI). L'ultimo record era stato il 197,6 del 22 dicembre 2020. Per quanto molte piu' persone siano ora vaccinate, il tasso di vaccinazione e' comunque rimasto al di sotto del 70% e le autorita' hanno invitato la popolazione ad attivarsi per l'immunizzazione. 'Per i non vaccinati, il rischio e' alto di essere infettati nei prossimi mesi - ha avvertito mercoledi' il capo dell'RKI, Lothar Wieler'. Nella Sassonia orientale, dove il tasso d'incidenza e' piu' del doppio della media nazionale a 491,3, le persone non vaccinate sono soggette a ulteriori restrizioni a partire da oggi: l'accesso ai ristoranti al coperto e agli eventi al coperto sara' limitato alle persone che sono completamente vaccinate o che possono dimostrare di essere guarite dal Covid-19. Queste nuove regole sono le piu' restrittive adottate a livello nazionale nei confronti dei non vaccinati.

Saranno esentati solo i bambini e le persone che non possono ricevere i vaccini per motivi medici.

