Covid: in discesa a 19.666 i nuovi contagi con 212mila tamponi, 118 decessi

In Lombardia 2.449 casi, nel Lazio 2.441 e in Campania 2.113 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Sono in discesa a 19.666 i nuovi contagi da Covid-19 (-3mila) con 212mila tamponi (-4mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 118 decessi (+11) e un tasso di positivita' in calo al 9,3% (-0,7%). In Lombardia sono 2.449 i nuovi contagiati, nel Lazio 2.441 e in Campania 2.113. Gli attualmente contagiati scendono a 738mila (-15mila) dei quali 733mila in isolamento domiciliare, 5.558 ricoverati nei reparti ordinari (-224) e 252 in terapia intensiva (-10). Nelle ultime 24 ore sono 37.744 le persone dimesse o guarite per un totale che ha superato i 17,33 milioni da inizio pandemia.

