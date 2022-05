Covid: in calo a 39.317 i nuovi casi con 268mila tamponi, 130 decessi

In Lombardia 6.092 casi, in Campania 4.733, in Veneto 3.953 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Sono in calo a 39.317 i nuovi casi da Covid (-3mila) con 268mila tamponi (-26mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 130 decessi (+15) e un tasso di positivita' del 14,6% (+0,3 punti percentuali). In Lombardia sono 6.092 i nuovi contagiati, in Campania 4.733 e in Veneto 3.953. Anche nel Lazio e in Emilia Romagna registrati oltre 3mila casi. Continuano a scendere i ricoveri sia in area medica (-254 per un totale di 8.148) che in terapia intensiva (-4, 334). Gli attualmente contagiati sono 1.018.683 (-23mila) dei quali 1.010.191 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono 61.866 le persone dimesse o guarite.

