Covid: i nuovi contagi salgono a 24.991 con 198mila tamponi, 205 i decessi (RCO)

In Lombardia 7.558 casi, in Piemonte 2.827,in Campania 2.427 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Con il record dei tamponi, arrivati a sfiorare il tetto dei 200mila (198.952), crescono anche i nuovi contagi da coronavirus saliti nelle ultime 24 ore a quota 24.991 (circa 3mila in piu' rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 205 decessi. La regione con il maggior numero dei casi si conferma la Lombardia con un incremento del 50% a quota 7.558, seguita dal Piemonte con 2.827 e dalla Campania con 2.427. Oltre quota duemila casi anche il Veneto (2.143). Gli attualmente contagiati salgono a 276.457 (+21mila circa), con 14.981 pazienti ricoverati con sintomi (+1.026) e 1.536 in terapia intensiva (+125). Sono in isolamento domiciliare 276.457 pazienti (+21mila) mentre sono 3.416 le persone guarite o dimesse.

