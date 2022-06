Covid: i contagi salgono a 62.704 con 292mila tamponi, 62 decessi

In Lombardia 9.900 casi, nel Lazio 7.549 e in Veneto 6.452 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - I contagi da Covid-19 risalgono a 62.704, quasi quadruplicati rispetto a ieri, con 292mila tamponi (+220mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 62 decessi (+3) e un tasso di positivita' del 21,4% (+0,6 punti percentuali). In Lombardia sono 9.900 i nuovi positivi, nel Lazio 7.549 e in Veneto 6.452. Gli attualmente contagiati risalgono a 599mila (+25mila) dei quali 594mila in isolamento domiciliare, 4.803 ricoverati nei reparti ordinari (+218) e 206 in terapia intensiva (-3). Nelle ultime 24 ore sono 37.921 le persone guarite o dimesse.

Dif

(RADIOCOR) 21-06-22 16:59:40 (0537)SAN,PA 5 NNNN