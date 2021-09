Covid: Gentiloni, green pass e' strada giusta, obbligo va esteso -2

E' uno strumento meraviglioso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - Sul green pass, ha continuato Gentiloni, 'penso che il messaggio che il governo italiano e altri governi stanno dando sia quello di usare gli strumenti che abbiamo e di estenderli. Abbiamo i vaccini, sono una storia di successo, abbiamo distribuito 650 milioni di dosi ai Paesi europei acquisiti dalla Commissione in comune, quindi non c'e' la guerra tra vicini su chi si accaparra piu' o meno vaccini. Riusciamo anche a esportare 600 milioni di vaccini in paesi diversi dall'Ue. Tutta questa e' una storia di successo che fino a ora ha portato al 71% della popolazione adulta vaccinata. Dobbiamo fare un passo in piu'. E lo si fa, penso, estendendo gli obblighi in alcuni settori, estendendo l'obbligo del green pass, strumento meraviglioso'. Secondo Gentiloni, 'l'economia apparentemente ha imparato a convivere con questa pandemia a bassa intensita' ma non conta solo l'economia, conta la salute e quindi se noi nei servizi pubblici, nelle scuole, negli ospedali, tra le persone piu' fragili non raggiungiamo dei livelli piu' alti, la cosiddetta immunita' di vaccinazione, ci dicono gli esperti che i rischi per la salute rimangono consistenti'. In questo quadro, ha proseguito il commissario Ue, 'siccome abbiamo uno strumento a disposizione e gli acquisti dell'Ue consentono di disporre di vaccini, penso che dobbiamo fare tutti uno sforzo per convincere i riluttanti e raggiungere le persone che sono piu' in difficolta' sul piano logistico. In Europa il ritmo e' molto diverso, oltre che dalla dose disponibile e dai no-vax dipende anche da come ci organizziamo e dobbiamo farlo nel modo migliore possibile'.

