Covid: Gentiloni, Governo italiano lungimirante e disponibilita' da imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 19 nov - "Sentiamo tutti di essere in un'occasione storica per il Paese, per la mia generazione un'occasione irripetibile ma con tanti rischi. Parliamo del mondo post pandemia ma siamo ancora dentro questa sfida". Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli affari economici e monetari apre il suo intervento all'assemblea di Confindustria Firenze e parla della sfida della pandemia sottolineando quanto fatto dall'Italia.

"Assistiamo ad una ripresa dei contagi marcata dove il livello di vaccinazione e' piu' basso. La media Ue di vaccinati e' del 76% ma con differenze molto consistenti con Paesi ancora sotto il 50%. L'Italia ha numeri piu' alti ma quanta fatica e' stata necessaria per prendere decisioni per il bene pubblico. Dobbimo dire grazie alla lungimiranza del Governo italiano e alla disponibilita' delle imprese e del mondo del lavoro e all'impegno delle Regioni. Nessuno si e' tirato indietro". Gentiloni osserva: "Ci sono minoranze che mettono a rischio la salute di tutti ma c'e' da rivendicare un bilancio positivo. E' un Paese cui si guarda con interesse" e, soprattutto, "dobbiamo rassicurare che gli effetti della quarta ondata non saranno analoghi a quelli dei lockdown del passato".

