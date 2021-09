Covid: Gelmini, Regioni corrono sui vaccini, ora estendere Green Pass

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - 'Bene la Lombardia, che ha raggiunto l'obiettivo della vaccinazione completa per l'80% della popolazione over 12. Le Regioni, in collaborazione con la struttura commissariale del generale Figliuolo, corrono. Adesso estensione del green pass a nuovi settori per accelerare ulteriormente'. Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

