Covid: Fontana, in Lombardia obiettivo 10 mln dosi entro meta' luglio

'A breve no mascherina all'aperto ma tenere distanziamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 giu - 'Il 10 luglio raggiungeremo i 10 milioni di somministrazioni. Sono fiero ed orgoglioso dell'andamento della campagna e, a oggi, abbiamo effettuato oltre 7,7 milioni di somministrazioni e piu' di 1 lombardo su 4 ha completato il ciclo vaccinazioni".

Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale cui hanno partecipato anche la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile e urbanistica, Pietro Foroni e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso. "Il traguardo del 10 luglio sara' un grande risultato e come presidente della Regione Lombardia voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerlo'. Grazie all'avanzamento della vaccinazione, aggiunge, i dati di diffusione del Covid 19 evidenziano una situazione in continuo miglioramento: "Oggi al consueto monitoraggio settimanale della cabina di Iss e ministero della Salute, il tasso di incidenza per 100mila abitanti e' 15,6, l'Rt 0,67 e soprattutto i nostri ospedali tirano il fiato con il tasso di occupazione dei posti letto sceso al 7 % nelle terapie intensive e all'8% in area medica. Dati che ci fanno guardare al futuro con ottimismo e che qualche mese fa parevano irraggiungibili. Dobbiamo proseguire su questa strada, convincere e coinvolgere le persone che ancora non hanno aderito alla vaccinazione". Sul finale, Fontana parla anche delle future modifiche alle regole anti-Covid: 'Molte restrizioni sono state eliminate, il prossimo mese di luglio si potra' eliminare la mascherina all'aperto. Non dobbiamo pero' dimenticare che anche se in misura minore il virus circola ancora e soprattutto con la variante indiana, soprattutto in luoghi chiusi e tra persone non conviventi e vaccinate, e' quindi indispensabile continuare ad osservare il distanziamento'.

