Covid: fondi Moncler per ospedale non utilizzati, gia' destinati ad altre iniziative

Due milioni andranno ad assistenza domiciliare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Moncler annuncia che i 10 milioni che erano stati donati la scorsa primavera per l'ospedale in Fiera a Milano per il Covid non sono stati utilizzati dalla regione Lombardia, ma verranno comunque destinati ad altri progetti benefici. 'A marzo, Moncler ha messo a disposizione della Regione Lombardia 10 milioni di euro per contribuire alla costruzione di una struttura ospedaliera presso i locali dell'ex Fiera di Milano. Nel corso dell'estate, l'azienda e' stata informata dalla Regione stessa che la realizzazione del suddetto ospedale era stata finanziata attraverso altri fondi e che quindi la donazione di Moncler non poteva essere impiegata per la finalita' per cui era stata elargita', spiega la nota del gruppo di moda, che aggiunge: 'in accordo con la Regione Lombardia, la somma oggetto di donazione sara' quindi restituita e destinata ad altri progetti a favore del territorio e della comunita' per fronteggiare l'attuale emergenza Covid-19'.Un primo progetto individuato e in fase di implementazione, sempre in stretta collaborazione con la Regione Lombardia, riguarda un programma di assistenza sanitaria domiciliare sperimentale, coordinato dall'ATS, a beneficio della comunita' di Milano, per il quale Moncler finanziera' l'acquisto dei necessari mezzi, macchinari ed attrezzature, per un totale di 2 milioni di euro. Tale progetto ha la finalita' di rafforzare l'assistenza sanitaria di prossimita' permettendo tempestive diagnosi e cure dei pazienti Covid-19 e contribuendo, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, ad alleviare gli ospedali dalla pressione causata dall'ondata epidemica. Moncler destinera' poi i restanti fondi ad ulteriori iniziative, in fase di valutazione, anch'esse.

legate all'attuale emergenza sanitaria. com-emi

