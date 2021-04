Covid: Fondazione Guido Carli propone la "Giornata nazionale della Rinascita"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 apr - Istituire la 'Giornata nazionale della Rinascita'. Da celebrare il 18 settembre esattamente sei mesi dopo il 18 marzo, data in cui per la prima volta sono state ricordate in Italia le vittime del Covid dopo un anno di emergenza sanitaria. La Fondazione Guido Carli vuole intestarsi un'iniziativa senza precedenti sotto il segno della speranza e della fiducia in una vera Ri-generazione nazionale.

Nell'auspicio che possa maturare gia' da settembre, quando si spera che la pandemia abbia concesso almeno una stabile tregua e l'economia abbia compiuto un passo concreto verso la stabile ripresa. E' questa la proposta lanciata in queste ore al mondo delle istituzioni e della politica dalla Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, nipote dello statista che e' stato tra l'altro ministro del Tesoro, tra i padri della moneta unica, e governatore di Bankitalia.

La notizia arriva a pochi giorni della cerimonia per la dodicesima edizione del Premio Guido Carli, in programma a Roma venerdi' 7 maggio 17,30, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. A ricevere l'ambito riconoscimento, in via eccezionale in occasione della dodicesima edizione, non solo economisti e imprenditori, ma anche personalita' che in questo momento storico si siano distinte per il loro impegno sociale e le loro competenze.

Personaggi del mondo dell'arte a 360 gradi, della cultura, ma anche intellettuali che hanno lasciato il segno con i tratti distintivi della loro umanita' e solidarieta'. A portare il suo saluto iniziale la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo che introdurra' le autorita' presenti e tra queste il Sindaco di Roma Virginia Raggi.

com

(RADIOCOR) 22-04-21 16:03:48 (0600)SAN 5 NNNN