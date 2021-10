Covid: Figliuolo, prime vaccinazioni superano quota 85%, per l'81% ciclo completo

Prime somministrazioni a +34% rispetto da inizio settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. Lo comunica la struttura per l'emergenza Covid guidata dal commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l'aggiornamento di stamattina - ha superato 87 milioni. In ambito europeo, rilevano dalla struttura commissariale, 'l'Italia si pone ben al di sopra della media UE, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione'. E positivo e' il trend registrato negli ultimi giorni per quanto riguarda le prime somministrazioni: ieri sono state 73.296 le inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% rispetto all'inizio della settimana. Secondo il report settimanale vaccini in pubblicazione oggi, le percentuali di prime dosi/dosi uniche per fasce di eta' sono rispettivamente pari a: 12-19 anni: 70,47%; 20-29 anni: 86,15%; 30-39 anni: 81,14%; 40-49 anni: 81,69%; 50-59 anni: 85,91%; 60-69 anni: 89,27%; 70-79 anni: 92,13%; over 80: 95,08%.

