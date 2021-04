Covid: Figliuolo in Sardegna, nessun cittadino rimane indietro, avanti compatti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - 'Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perche' la macchina sia pronta quando avremo a brevissimo un'ulteriore disponibilita' di vaccini. Gia' oggi sono in arrivo a livello nazionale oltre 500mila dosi Moderna e ieri sono stati consegnati a tutti i punti di distribuzione oltre un milione di Pfizer e tra oggi e domani oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. Questo dara' nuovo fiato alle trombe per poter fare il piano in maniera coerente'. Cosi' il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, durante la visita in Sardegna. Dove 'vediamo un hub ben fatto : oggi la Sardegna - ha detto Figliuolo - puo' inoculare 6-7mila dosi al giorno ma deve arrivare a pieno regime, quando ci saranno le dosi, a 17mila per avere il bilanciamento delle 500mila dosi giornaliere per fine aprile sul territorio nazionale. Nessun cittadino rimane indietro, si va avanti tutti compatti allo stesso modo e anche gli operatori sanitari a partire dai medici di medicina generale della Sardegna devono fare la loro parte'.

