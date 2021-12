Covid: Fiaso, in reparti +16,7% no vax e -2% vaccinati, +96% ricoveri pediatrici

Per la meta' dei bambini in ospedale genitori non vaccinati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Il numero dei pazienti ospedalizzati per Covid cresce a ritmo costante del 7% ma e' una pandemia a due velocita': accelera sul numero dei no vax, frena in relazione ai vaccinati.

L'incremento dei non vaccinati nei reparti ordinari e' del 16,7% mentre diminuiscono del 2% i vaccinati ricoverati. E' quanto emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso effettuato il 21 dicembre su 21 strutture, inclusi 4 ospedali pediatrici. A finire in ospedale per aver contratto il virus sono sempre piu' soggetti non vaccinati. Tra loro raddoppiano anche i bambini, tutti non vaccinati. 'Il dato piu' significativo della settimana 14-21 dicembre - spiega il presidente Fiaso Gennaro Migliore - e' il boom di ricoveri tra i minori. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella il numero dei bimbi ricoverati e' praticamente raddoppiato, passando da 23 a 45 (+96%). Tra i piccoli degenti il 69% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo.

Da sottolineare, che la meta' dei bambini finiti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha entrambi i genitori no vax. Siamo di fronte a due epidemie - riassume Migliore -: una che corre e riguarda i no vax che finiscono in rianimazione e sviluppano forme gravi della malattia da Covid; una piu' lenta di vaccinati, per lo piu' persone di eta' avanzata e con gravi patologie pregresse, e che non hanno ancora la terza dose. Questo evidenzia ancora di piu' l'importanza della vaccinazione nella protezione dalla malattia e in particolare l'anticipazione della terza dose per i fragili. E chi ha piu' di 5 anni va vaccinato, mentre per i bambini fino a 4 anni l'unica protezione e' avere genitori vaccinati'.

