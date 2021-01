Covid: FBK-Iss-Inail, riaperture rischiose se incidenza alta, anche con Rt<1 -2

A inizio ottobre infettato il 5% della popolazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 gen - Prima di ottobre - secondo lo studio condotto da Fondazione Bruno Kessler, Iss e Inail, si era gia' infettato il 5% della popolazione italiana. Per la precisione, al 30 settembre aveva incontrato il virus circa il 4.8% della popolazione italiana, ma con grandi differenze tra Regioni: circa l'11% in Lombardia, il 2% in Lazio e l'1% in Campania. Come conseguenza, l'analisi suggerisce che gli effetti delle riaperture possono essere diversi da Regione a Regione a seguito dei diversi livelli di immunita' raggiunta e della diversa prevalenza di infezione. La ricerca pubblcata sulla rivista PNAS suggerisce anche un possibile ruolo della struttura demografica, con un minore impatto di Covid-19 nelle Regioni con popolazione piu' giovane. Infine, gli esperti segnalano una maggiore capacita' diagnostica: il tasso di notifica (quante infezioni vengono individuate dal sistema di sorveglianza rispetto al totale delle infezioni, inclusi anche gli asintomatici) e' cresciuto da circa il 9.4% durante la prima "ondata" a circa il 24.5% durante l'estate, probabilmente a causa della miglior capacita' di tracciamento dei contatti in regimi di bassa incidenza giornaliera di.

