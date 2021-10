Covid: Ema lancia esame accelerato antivirale orale Merck

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ott - L'Agenzia del farmaco Ema ha avviato la "revisione continua" di molnupiravir, un farmaco antivirale orale in sperimentazione, per il trattamento del Covid-19 negli adulti. Lo annuncia - assieme ad altre iniziative - la stessa Ema, cosi' come i produttori MSD e Ridgeback Biotherapeutics. MSD 'intende collaborare con il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Ema per completare il processo di rolling review per facilitare l'avvio della revisione formale della presentazione del dossier per l'Autorizzazione all'immissione in commercio'. MSD ha gia' presentato la richiesta di autorizzazione all'uso in emergenza (Eua) alla Food and Drug Administration (Fda) e la sottomettera' ad altre agenzie regolatorie nel mondo. 'La presentazione del dossier all'Ema rappresenta un altro passo negli sforzi per consentire l'accesso ai pazienti a livello globale - ha detto Dean Y.

Li, executive vice president and president, MSD Research Laboratories -. Crediamo che molnupiravir costituisca un nuovo presidio importante che si aggiunge alla gamma di strumenti di sanita' pubblica per combattere Covid-19 - compresi i vaccini, sviluppati dalla ricerca dell'industria farmaceutica e che rimangono essenziali e sono la prima linea di difesa contro la pandemia'. La presentazione della domanda all'Ema si basa sui risultati positivi dell'analisi ad interim della Fase 3 dello studio clinic MOVe-OUT, che ha valutato molnupiravir in pazienti adulti non ospedalizzati con Covid-19 lieve-moderato che erano ad aumentato rischio di aggravamento e/o ospedalizzazione.

