Covid: Ema, estendere vaccini Comirnaty e Spikevax a fascia tra 6 mesi e 4-5 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha raccomandato di estendere l'uso di Comirnaty (Pfizer-BioNTech) nei bambini di eta' compresa tra 6 mesi e 4 anni e l'uso di Spikevax (Moderna) in bambini di eta' compresa tra 6 mesi e 5 anni. Comirnaty e Spikevax sono gia' approvati sia negli adulti che nei bambini di eta' compresa rispettivamente tra 5 e 6 anni per contrastare il Covid-19.

"Rispetto alle dosi per le fasce di eta' gia' autorizzate - spiega Ema - le dosi di entrambi i vaccini in queste nuove fasce di eta' piu' giovani saranno inferiori". In base agli studi presentati "il Chmp ha concluso che i benefici di Comirnaty e Spikevax nei bambini di eta' compresa tra 6 mesi e 4 e 5 anni, superano i rischi".

Dif

(RADIOCOR) 19-10-22 17:24:56 (0544)SAN,EURO 5 NNNN