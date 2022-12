Covid: Ecdc, screening Ue su viaggiatori provenienti da Cina e' "ingiustificato"

Cosi' il Centro europeo prevenzione e controllo malattie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - L'introduzione nell'Unione Europea dello screening obbligatorio della Covid-19 per i viaggiatori provenienti dalla Cina e' "ingiustificata". Cosi' in una nota il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). I Paesi dell'Ue "hanno livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione" e "le varianti che circolano in Cina sono gia' in circolazione nell'Ue", prosegue l'agenzia europea, spiegando che tale misura non e' necessaria a livello dell'Unione Europea nel suo complesso.

Questo perche' le "potenziali infezioni" che potrebbero essere importate sono "piuttosto piccole" rispetto al numero di infezioni che gia' circolano quotidianamente. E i sistemi sanitari "sono ora in grado di gestire" la malattia.

La Commissione europea ha convocato una riunione giovedi' per discutere sulle 'possibili misure per un approccio coordinato" da parte dei Paesi dell'Ue all'esplosione dei casi di Covid in Cina. Diversi Paesi, tra cui Italia e Giappone, oltre agli Stati Uniti, hanno gia' deciso di imporre test obbligatori a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina.

Enr-

(RADIOCOR) 29-12-22 17:16:39 (0359)SAN,EURO 5 NNNN