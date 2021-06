Covid: e' ufficiale, in Gb slittano di un mese le ultime riaperture

L'annuncio poco fa del premier, data spostata al 19 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato ufficialmente che sara' posticipata di quattro settimane, dunque al 19 luglio, la revoca delle ultime restrizioni in Inghilterra per combattere l'epidemia di coronavirus, a causa di un'impennata dei casi legati alla variante Delta, apparsa originariamente in India.

"Siamo molto preoccupati per questa variante che si sta diffondendo piu' velocemente del previsto rispetto alla roadmap di febbraio", che prevedeva una piena riapertura il 21 giugno, ha spiegato Johnson, che preferisce quindi "aspettare il 19 luglio, per dare al servizio sanitario il tempo necessario" per superare la nuova emergenza.

