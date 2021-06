Covid: Draghi, no data per stop mascherine all'aperto, chiedo parere Cts

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - "No", non c'e' una data per la rimozione dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in Italia, "c'e' pero' una data in cui chiedero' un parere al Cts ed e' domani". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. "Domani inoltrero' una richiesta al Cts perche' ci dica esplicitamente se possiamo toglierci le mascherine all'aperto o no".

