Covid: Draghi, italiani straordinari, vaccinazione procede nonostante confusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - "Nonostante tutta la confusione, e' straordinario come la popolazione non mostri l'intenzione di diminuire la vaccinazione e di non vaccinarsi, e' straordinario". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. "Rispetto ad altri Paesi - ha aggiunto il capo del Governo - e' uno dei comportamenti piu' ammirevoli che ci stanno davanti, noi dobbiamo essere pronti a chiarire ma il comportamento delle persone e' costante e straordinario e voglio ringraziare tutti gli italiani per questo".

