Covid: Donohoe, bene Usa, ma non sottovalutare dimensioni sostegno economia in Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 mar - 'Essendo avido lettore, sono molto consapevole dei recenti commenti sulla risposta fiscale degli Stati Uniti e non c'e' dubbio che sia ambiziosa e molto ampia, il che va accolto con favore. Tuttavia, penso che sarebbe sbagliato sottovalutare cio' che la zona euro e la Ue in generale hanno fatto. Anche qui la risposta e' stata straordinaria, in tutti i sensi'. Lo ha indicato il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe a una conferenza sull'area euro a Dublino. Il ministro irlandese ha specificato che 'sebbene le stime possono variare, l'anno scorso e' stato speso quasi l'8% del pil a sostegno delle nostre economie dell'area dell'euro, con un ulteriore 19% del pil in vari tipi di sostegno alla liquidita'. Tutte queste decisioni hanno aiutato il flusso dei supporti nella crisi in modo efficiente ed efficace.

Proteggono milioni di persone ogni giorno'.

