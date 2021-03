Covid: Donohoe, bene Usa, ma non sottovalutare dimensioni sostegno economia in Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 mar - Donohoe ha rivendicato che 'spiccano la velocita', l'ampiezza e la profondita' del processo decisionale. La politica economica della Ue e' stata audace, agile ed efficace: nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di confronti sulle rispettive dimensioni delle risposte economiche della Ue e degli Stati Uniti. Questi argomenti sono lontani da cio' che ogni Paese sta facendo, non centrano la questione. A parte le ovvie differenze tra gli Stati Uniti e i 19 Paesi dell'area dell'euro, esistono differenze intrinseche nelle nostre economie, nei nostri sistemi di protezione sociale e nei nostri obiettivi a lungo termine'.

Donohoe non ha fornito indicazioni diverse sull'orientamento dell'Eurogruppo sulle politiche economiche e di bilancio: 'I ministri sono unanimi sulla necessita' di una politica economica di sostegno in tutta l'area dell'euro. In termini semplici, abbiamo riaffermato che non ci sara' alcuna revoca prematura del sostegno di bilancio'. L'Eurogruppo fornira' inoltre ulteriori orientamenti nel corso dell'anno sulla base di nuovi dati e informazioni. 'Durante l'estate, porteremo avanti il confronto sulla politica economica, con particolare attenzione al 2022: a oggi, la politica di bilancio si e' dimostrata molto efficace e agile. Dovra' rimanere flessibile per vincere la battaglia contro Covid-19'.

